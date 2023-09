Gimmati alla Cittadella, due colpi per Spm

Ultimi movimenti nel mercato dei dilettanti che chiude oggi. La Cittadella inserisce il centrocampista 2005 Francesco Gimmati, che lo scorso anno ha indossato la maglia della Correggese e ha militato nel settore giovanile di Modena, Sassuolo e Reggiana. In Prima il doppio colpo lo piazza l’Atletico Spm, che ha definito l’arrivo della mezz’ala classe ’97 Francesco Grieco , e anche dell’esterno Alessandro Mazzola (2004) che aveva cominciato la stagione al Camposanto dopo essere arrivato dal Ganaceto. Due nuovi volti alla Madonnina in arrivo dalla Cittadella, il centrocampista Matteo Dondi (2003) e il difensore Danil Berchicci (2003). La Vis San Prospero ha preso il difensore del 2001 Matteo Gelati dalla Solarese.

Coppa Seconda. Giovedì 21 in diretta Instagram alle 10,30 sulla pagina della Figc Modena il sorteggio per il ripescaggio fra Modenese e Fortitudo e per l’abbinamento dei quarti.