Ginnastica: Club Giardino, due medaglie

Comincia bene il 2023 per le ginnaste del Club Giardino di Carpi. A mezzano, nel parmense, è infatti andata in scena la prima prova Silver LC ZTE-ZTR di ginnastica ritmica e le portacolori del club carpigiano hanno raccolto risultati di tutto riguardo. Dalla categoria Junior sono infatti arrivati un argento per Sofia Gualtieri e un bronzo per Alessia Accorsi, mentre Maria Borelli ha chiuso solo al 12mo posto.

Exploit replicato anche nella categoria Senior 1 e 2, con due atlete sul podio e una dentro i primi cinque: argento per Veronica Marchionni, bronzo per Margherita Vecchi, quinto posto per Alice Martinelli.