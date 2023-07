Ginnastica, torna il Gran Prix in città

Attesissimo come sempre, torna anche nel 2023 il Grand Prix della Ginnastica, pronto a regalare nuovamente spettacolo ed emozioni. E quest’anno sarà ospitato a Moena, sabato 25 novembre, alle ore 15.30 al PalaPanini. Un’occasione nella quale le stelle della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica scenderanno in pedana per dare vita a un evento imperdibile che mixa alla perfezione competizione e spettacolo, agonismo e armonia. Come già da alcuni anni, l’evento vivrà di due momenti spettacolari. Un momento ricco di magia e di emozioni sarà dedicato allo spettacolo della ginnastica: il Galà, con le esibizioni degli atleti e delle atlete delle varie discipline (artistica, ritmica individuale e squadra, aerobica e acrobatica), per dare vita a uno spettacolo sempre più capace di catalizzare l’attenzione di tutto il pubblico presente, incantandolo con evoluzioni con e senza attrezzi, musiche coinvolgenti e tantissimi sorrisi delle atlete e degli atleti in pedana.

La seconda parte invece dedicata all’agonismo, quando i migliori ginnasti e le migliori ginnaste vincitori e vincitrici di medaglie olimpiche, mondiali ed europee si sfideranno in una gara competitiva che vedrà Italia vs Resto d’Europa in una sfida sempre affascinante. Una manifestazione unica nel suo genere, che si dimostra ogni anno uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva. Anche nel 2023 atlete e atleti della Federazione Ginnastica d’Italia sono risultati un orgoglio per il nostro Paese. Sofia Raffaeli ha già conquistato il pass non nominativo da individualista per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, la squadra e le Nazionali di ginnastica artistica maschili e femminili ci proveranno ai prossimi Mondiali in programma rispettivamente a Valencia (Spagna) dal 23 al 27 agosto per la ritmica e ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre per l’artistica. Il Grand Prix si svolge grazie al rapporto in essere tra la Regione Emilia Romagna e la Federazione Ginnastica d’Italia, collaborazione che anche nel 2024 proporrà alcune manifestazioni importanti tra cui i Campionati Europei di Ginnastica Artistica maschili e femminili, in programma presso i padiglioni della Fiera di Rimini.

a. t.