Giorgia Belloni sul tetto d’Italia Vince il campionato a Lignano

C’è una solierese sul punto più alto della graduatoria della ginnastica ritmica tricolore.

Con due prove praticamente perfette, infatti, Giorgia Belloni (foto) ha fatto il pieno di medaglie al Campionato Nazionale Csi che si è interamente svolto, nei giorni scorsi, nella location di Lignano Sabbiadoro, in Friuli. L’atleta solierese, che si allena col New Club Soliera e gareggia indossando la divisa della Unisport di Reggio Emilia, ha infatti portato a casa nella categoria Junior Advance la medaglia d’oro nella specialità delle clavette e quella di bronzo nella fune, chiudendo prima assoluta nella classifica individuale di categoria, successo che le ha permesso così di conquistare il titolo italiano, un successo dunque davvero da incorniciare, che è anche un vanto per l’intero territorio.

Classe 2006, Giorgia da 13 anni pratica la ginnastica e l’anno scorso alle finali tricolore aveva chiuso al quarto posto, dunque sfiorando in ogni caso un ambito podio che, invece, quest’anno è riuscita eccome a centrare, posizionandosi sul punto più alto dello stesso. Nella classifica assoluta delle gare di Lignano ha messo in fila, con un totale di 18,4 punti, la ligure Vittoria Mustacchio (Quiliano) e la lombarda Elisa Barbanotti (Sesto Ritmic Dreams), le due atlete con cui si è spartita anche i podi delle due specialità.

Grande soddisfazione per la 17enne allenata da Sofia Gaudio, in una competizione che al PalaSport Bella Italia di Lignano Sabbiadoro ha visto gareggiare complessivamente 1550 ginnaste, in rappresentanza di 72 società sportive, espressione di 29 Comitati Csi e di 11 regioni italiane.

d.s.