Giorgio Cittadini vola in Serie A, il saluto del Modena e l'entusiasmo per gli abbonamenti

Dopo la sua prima esperienza coi grandi, Giorgio Cittadini compie il salto in serie A e si accasa al Monza. L’ex difensore del Modena arriva in Brianza con la formula del prestito dall’Atalanta, così come accadde un anno fa in Emilia: "Molto contento e felice di poter dimostrare di valere la categoria – ha detto ai microfoni di Sportitalia – mi sento pronto per poter affrontare con la giusta mentalità questa avventura. Onorato di essere qui con Galliani che prima vedevo solo in televisione. Palladino? Mi ha voluto lui".

Per quanto riguarda i prossimi saluti, il Modena dovrà trovare una sistemazione a Ogunseye, tornato dal prestito al Foggia. Su di lui ci sono forti l’Arezzo (tornato in C) e il Perugia (ora in C, ma in attesa di conoscere la categoria). Al passo d’addio ci sono anche Coppolaro e Renzetti, da decifrare anche il futuro di Armellino sul quale c’era stato un sondaggio dell’Avellino ben prima dell’inizio ufficiale del mercato. Abbonamenti. È stato un vero e proprio boom di sottoscrizioni in questi primi due giorni.

A ieri, era stato sfondato il muro dei 1.000 abbonamenti in 24 ore, momento dedicato ai vecchi abbonati che hanno ribadito la loro fiducia ai colori canarini. Obiettivo del club è quello di confermare, almeno, le oltre 5.500 tessere sottoscritte lo scorso anno e, chissà, arrivare anche a quota 6.000.

L’inizio sembrerebbe essere promettente. C’è attesa anche per le prime uscite di Fanano, il 18 luglio ci sarò l’amichevole con il Formigine e il 23 luglio con la Lucchese. Il prossimo 28 luglio il Modena giocherà a Pinzolo contro il Torino, i biglietti della gara sono ancora in vendita.

Ale.Tro.