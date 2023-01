"Giornata perfetta che ci dà sicurezza"

Cambia il numero sulla maglia, ma non cambiano le buone abitudini di Domenico Berardi, consolidate dentro 10 anni nel corso del quale l’attaccante del Sassuolo, quando ha visto rosso(nero) si è spesso esaltato. Cominciò, nel gennaio 2014, segando quattro gol ai rossoneri, e non si è mai fernato, Berardinho: con quelli di ieri fanno undici gol e 7 assist per l’esorcista calabrese, sempre a suo agio al cospetto del ‘diavolo’ e leader conclamato di un Sassuolo che si gode "la giornata perfetta: è da un po’ che lavoriamo sodo e quando lavori tanto e bene il resto viene da sé", ha detto l’attaccante, aggiungendo come "una vittoria del genere dà sicurezza".

E verrà utile, aggiunge, "perché qualche sicurezza la stavamo perdendo. Bene così, insomma, ma sappiamo di dovere ancora lavorare in vista delle prossime gare nel corso delle quali non dovremo sbagliare: dobbiamo proseguire su questa strada"

s.f.