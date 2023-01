"Giovani e top team, ecco la mia Eccellenza

Riparte sabato il campionato di Eccellenza e abbiamo chiesto a mister Roberto Cantaroni - alla finestra dalla scorsa estate, dopo aver vinto i playoff di Promozione col Cavezzo – di farci da Cicerone verso la ripresa. Ecco i suoi giudizi, i giovani migliori e la formazione-tipo di questi primi 4 mesi.

Corsa alla D. "Le prime 3 attuali, Castelfranco, Borgo San Donnino e Cittadella, si giocheranno la D fino a maggio.

Nel primato della Virtus c’è il timbro di Mirko Fontana e anche l’ottimo lavoro della nuova società e del ds Ghidini. In pochi li avevano pronosticati lassù, anche se con Gibertini e Bertetti, portiere e centravanti più forti d’Eccellenza, parlare di sorpresa è riduttivo. La Cittadella ha trovato quella continuità decisiva con 11 gare di fila senza perdere, il Borgo è la vera corazzata e ora ha anche Ferretti. Sarà una volata a 3".

Le altre. "La vera grande sorpresa è La Pieve, che con lo stesso organico della Promozione più Teggi sta viaggiando oltre ogni più rosea attesa.

Un applauso al Formigine e al debuttante mister Sarnelli: quando si parla di far crescere i giovani in casa quella verdeblù è una società modello e poi giù il cappello di fronte a Giovanni Habib, che a 34 anni è già a quota 12 gol. La Modenese con l’arrivo di Rebuttini ha raddrizzato un avvio disastroso: Gigi ha scaravoltato l’organico, cambiato mister e ridato fiducia, ora la salvezza è alla portata.

Ma lo è anche per la Vignolese passata dalle dimissioni di 2 direttori sportivi, ma con Perinelli ha trovato quadratura. Occhio al Castelvetro che come tutte le squadre molto giovani alterna alti e bassi.

L’arrivo di Buttitta e l’allenamento al pomeriggio possono aiutare, ma deve trovare qualche soluzione offensiva".

I giovani top. "Ne ho visti tanti di forti. Il 2004 Nait del Castelfranco prima di infortunarsi ha fatto la differenza, così come il 2005 Quitadamo de La Pieve che è andato in D a Bagnolo. Il Borgo ha dietro due giovani già pronti per il salto come il 2004 Bisagni e il 2002 Casarini, ma mi è piaciuto molto anche Mondini, terzino 2003 del Formigine".

Top team. "Ecco i miei migliori, ma senza giovani: nel 4-3-3 metto Gibertini in porta, dietro da destra Vacondio del Formigine poi il terzetto Cittadella con Serra-Aldrovandi in mezzo e Boilini a sinistra, in mediana Billone del Borgo o Mastrototaro dell’Agazzanese in regia, mezz’ali Tesa del Castelfranco e Rossi del Borgo, nel tridente ai lati di Bertetti mi concedo due coppie, Minasola del Nibbiano e Martinez del Borgo o Habib con Luca Esposito della Cittadella, allenatore ovviamente Fontana".

Davide Setti