Giovanissimi al Memorial Braghetta

Vittoria del polacco Filip Gruszczynski nell’internazionale per juniores Trofeo Persigona a Fidenza con i modenesi giunti in gruppo ma fuori dalla top ten. Oggi tanti gli appuntamenti che vedranno protagonisti ill ciclismo gialloblù. In quel di Lingonchio sull’Appennino reggiano verranno assegnate le maglie di campione regionale di mountain bike della federciclismo per tutte le categorie dagli esordienti ai master con il via delle prime gare alle 9,30. Sempre alle 9,30 ma a Baricella di Calderara (Bo) prenderanno in via i Giovanissimi nel Memorial Alberto Braghetta, già vice presidente del comitato regionale. A S.Matteo della Decima (Bo) si svolgerà il tradizionale pomeriggio del ciclismo giovanile. Alle 14,30 (62,400 chilometri) si contenderanno il successo gli allievi con i modenesi a caccia del primo successo stagionale che si contenderanno poi la maglia di campione provinciale il 24 settembre a Manzolino di Castelfranco che ritorna dopo una lunga pausa grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Castelfranco. Alle 16,30 (38,4 chilometri) scatteranno gli esordienti del 2° anno. Dopo la disputa dei tricolori a Boario Terme dove i nostri Marcello Pelloni e Giacomo Orlandi hanno concluso in gruppo.Concluderanno gli esordienti del 1° anno alle 17,30 (28,8 chilometri ) con il sanfeliciano Federico Ganzaroli (foto) secondo nell0weekend scorso nel mantovano tra i favoriti.

Andrea Giusti