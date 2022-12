Giovanni Guidetti nuovo tecnico della Serbia: "Sarà stupendo allenare questa nazionale"

Una nuova avventura per Giovanni Guidetti (foto), uno scambio di panchine con Daniele Santarelli che fino a poche settimane fa sembrava impensabile e che si è concretizzato in poche ore. Mentre il tecnico campione del mondo (Santarelli) passa dalla Serbia alla Turchia, Guidetti, che dopo cinque stagioni non era più stato riconfermato sulla panchina delle turche, ha firmato per la Serbia. Queste le parole del tecnico modenese, che continua anche la sua esperienza nel club al Vakifbank Istanbul: "Mi sento estremamente onorato che la federazione serba mi abbia contattato per diventare il ct della loro nazionale femminile per i prossimi due anni. Sono onorato perché la Serbia è una grande squadra, un gruppo di successo che conosce molto bene la pallavolo. Sarà una fantastica sfida per me, e sarò stupendo allenare in una nazione che conosce la pallavolo così bene e che ha vinto così tante medaglie olimpiche. Tanti giocatori fantastici provengono dalla Serbia, sono grato e orgoglioso ed eccitato di essere il nuovo coach della Serbia femminile".

a.t.