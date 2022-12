Giovannini, che dribbling alla prima da titolare

GAGNO 6,5 Un doppio intervento su Mazzocchi nel primo tempo, poi uscite con gran senso del tempo e gestione dell’ordinaria amministrazione.

COPPOLARO 6 Meglio nella fase difensiva che in quella propositiva. Sbaglia un paio di uscite con la palla al piede nella ripresa, ma non si scoraggia e anzi si riprende nel finale ritrovando sicurezza.

SILVESTRI 6,5 Il reparto difensivo centrale concede poco agli avversari e lui fa il suo non andando mai in difficoltà.

PERGREFFI 6,5 Senso della posizione e del tempo in un’altra gara di sicurezza, nella quale non ha mai momenti di particolare sofferenza. Conferma il suo affiatamento con Silvestri.

PONSI 6,5 Tesser gli regala un’altra maglia da titolare e lui ripaga ancora la fiducia. Nel finale con un gran salvataggio in acrobazia allontana un pallone che poteva diventare assai pericoloso.

GARGIULO 6 Parte dall’inizio confermando di aver ritrovato il ritmo partita dopo l’infortunio. Regala densità al centrocampo canarino, e a fine primo tempo ha pure un’occasione ma il suo tiro viene bloccato da Poluzzi. (19’ st Armellino 7 Entra bene in partita e soprattutto segna la rete che mette in ghiaccio la partita con grande reattività). GERLI 7 Un’altra partita in cui ci vuole il pallottoliere per contare la quantità di palloni che gestisce a centrocampo. Suo il corner che genera il gol del raddoppio canarino).

MAGNINO 7 Sblocca la gara con una rete confezionatagli da Giovannini, comunque si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Da lì in avanti la sua partita è in crescendo, sia in quantità che in qualità. Forse la miglior gara in canarino.

FALCINELLI 7 Corre, prende calci, conquista falli, va a recuperare palloni a centrocampo, con grande abnegazione al servizio della squadra. E in ultimo spizza il pallone che manda in rete Armellino.

GIOVANNINI 7 La sua prima da titolare in campionato è certamente da ricordare. Con un paio di dribbling nello stretto regala a Magnino una palla che è solo da spingere in rete, poi continua a tenere sempre in ambasce la retroguardia altoatesina. (39’ st Duca sv Pochi minuti nel finale per dare freschezza nel pressare le ultime ripartenze dei padroni di casa).

DIAW 6 Il pallone arriva con fatica negli ultimi sedici metri e prova a crearsi spazi da solo ma con poca fortuna. Da rimarcare una gran spizzata di testa quando prova a mandare in rete Giovannini nel primo tempo. (29’ st Bonfanti 6 Agisce da centro boa nel finale e la squadra gode della sua fisicità. Non riesce però a trovare occasioni per pungere).

Alessandro Bedoni