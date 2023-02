Giovannini è ovunque, bene Ionita

GAGNO 6,5 Sbriglia nel primo tempo con un’uscita coraggiosa una mischia che poteva diventare pericolosa, pooi continua la sua gara in totale sicurezza, in uscita e con i piedi.

OUKHADDA 6,5 Parte con l’atteggiamento giusto, aggredendo subito la fascia e continuando la sua gara con girinta da vendere. Prova anche a far male da fuori ma il suo sinistro è alto di poco

CITTADINI 7 Grande sicurezza sui palloni aerei nel primo tempo, nella ripresa è assolutamente insuperabile. Imperiose le sue uscire dall’area palla al piede.

PERGREFFI 6,5 Nella sua zona gli attaccanti cagliaritani faticano a trovare spazio, anche perchè presidia la zona con grande senso della posizione. Va vicino al gol in mischia, ci vuole un prodigio di Radunovic.

PONSI 6 Gara giudiziosa sin dall’inizio che diventa un pizzico timida nel finale, dopo un paio di errori cher fortunatamente non costano caro, Si riprende poi mostrando maturità.

MAGNINO 7 Corsa e abnegazione al servizio della squadra, non si limita a coprire ma quando può avanza non sprecando palloni. Regala a Bonfanti la palla che vale il due a zero e che mette in congelatore la partita.

GERLI 7 Sfiora la rete nel primo tempo con una punizione velenosa che Radunovic respinge con fatica. Gara ancora una volta di lotta e di governo in buon crescendo fisico, tanto che nel finale ubriaca Zappa e lo costringe al quasi placcaggio.

POLI 6 Fatica tanto ad entrare in partita e si affida all’esperienza, giocando soprattutto in fase difensiva. Nella ripresa finalmente trova tempi e posizione, mostrando che a gioco lungo potrà diventare preziosissimo pèer questa squadra (23’ st Ionita 6 Mezz’ora di buona sostanza, va anche vicino alla rete ma la sua conclusione viene smorzata in angolo dalla difesa ospite).

GIOVANNINI 7,5 Nel primo tempo è ovunque, pressa gli avversari e quando riparte sa sempre cosa fare, sta vivendo un momento di grande fiducia. Ammonito, esce dopo un’ora di gioco tra gli applausi del Braglia. (16’ st Tremolada 6 Mezz’ora abbondante nella quale bada a tenere alta la squadra cominciando il pressing alto dei gialloblu, contribuendo a dare equilibrio nel momento in cui il Cagliari prova l’ultima reazione. FALCINELLI 7 Conquista il penalty e fa un grandissimo lavoro di sacrificio a centrocampo macinando campo. Ha la palla del raddoppio, bellissima la preparazione ma tiro a lato. Esce dopo aver dato tutto. (31’ st Strizzolo 6,5 La sua fisicità da punta anni ottanta fa conquistare palloni e recuperare metri ai compagni).

DIAW 7 Impeccabile nella trasformazione del rigore, poi sempre vad inseguire ogni pallone costringendo la difesa cagliaritana a liberare spesso con affanno. (31’ st Bonfanti 7 Altro sigillo dello squalo che chiude la gara non sprecando l’assist di Magnino. A tempo scaduto ha un ghiotto pallone per la doppietta personale ma calcia alto preferendo la forza alla precisione). Alessandro Bedoni