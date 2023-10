"Giovannini gioca poco? Si chieda perché"

L’intervento di Vaira, tra i diversi temi più o meno croccanti, offre senza dubbio due spunti piuttosto allettanti. Il primo, beh, ha il sapore di ultimatum. Spesso vi abbiamo raccontato del valore e delle qualità di Romeo Giovannini, sottolineando che, in fondo, gli unici a giudicarlo in allenamento sono Bianco e lo staff. Da fuori, pur apprezzandone le qualità, ci si accorge che il problema c’è e ce lo spiega Vaira: "Romeo è al terzo anno con noi e al suo quarto da professionista – ha spiegato Vaira – lo conosco molto bene, io non sono contento di quello che sta facendo. Ci sono dei momenti in cui i giocatori devono dare dei segnali e non parlo dei soli 3 minuti giocati con la Feralpi (in foto), parlo del quotidiano. Lo abbiamo difeso, ci abbiamo puntato ma deve dare dei segnali perché non è più un ragazzino uscito dalla Primavera, ha la fortuna di avere un allenatore meritocratico e che sceglie in base a ciò che vede in settimana, se ha fatto solo 3 minuti deve farsi qualche domanda. Probabilmente, quello che sta facendo non basta. Avremmo bisogno di lui, ha caratteristiche diverse, lo abbiamo tenuto per quello ad inizio stagione ma serve lottare per prendersi la maglia da titolare, a volte anche con qualche comportamento fuori dagli schemi. Su questo, deve crescere. Da tre anni glielo dico, dipende da lui".

Ecco spiegato il mistero. Il carattere di Giovannin, questo forse il vero limite del ragazzo, unico a non essere riuscito ad imporsi in questo progetto. L’ex Carpi ha ora tre mesi per giocarsi il Modena, prima del mercato di gennaio. Il secondo momento estratto dalla conferenza del ds, riguarda Bianco e... non solo: "Il rapporto è ottimo, passati i primi 100 giorni sono ancora più contento della scelta fatta – ha raccontato – il mister è fortissimo, è destinato ad altri palcoscenici, la B gli sta stretta. Ero abituato l’anno scorso a venire al campo alle otto e un quarto e aprire la sede, quest’anno trovo il mister e il suo staff e sono gli ultimi ad andare via alla sera". A buon intenditore, poche parole insomma. Quest’ultima frase potrebbe avere un destinatario, se volessimo pensare in maniera un po’ maliziosa. D’altronde, i motivi del divorzio con Tesser racchiudevano, si diceva, anche questa mentalità un po’ ’piatta’ di cui lo staf dirigenziale si sarebbe accorto. Gli stessi dirigenti in sede di presentazione di Bianco dissero che c’era bisogno di una scossa.

Alessandro Troncone