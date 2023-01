Giovannini parte, bene poi cala Gagno incolpevole sui gol

GAGNO 6,5 Dove può arrivare arriva, leggi le due parate sullo 0 a 0, davvero notevole quella su Borrelli nel primo tempo. Sulle reti può fare poco, sul raddoppio di Caso è anche jellato perchè riesce anche a deviare ma il pallone si insacca a fil di palo.

COPPOLARO 5,5 Sempre in difficoltà quando deve impostare il gioco, si fa scappare Caso sulla seconda rete del Frosinone.

SILVESTRI 5,5 Una gara tutto sommato positiva, macchiata dalla sfortunata deviazione che mette sui piedi di Insigne la palla del vantaggio frusinate.

PERGREFFI 6 La difesa canarina regge per un’ora grazie anche alla sua prestazione di buona sicurezza e senza errori da rimarcare.

PONSI 6 Tesser gli dà un’altra maglia da titolare e fa bene perchè il ragazzo mostra ancora una volta buona personalità, anche quando si spinge in fase offensiva. Mezzo voto in meno per essere stato ‘coinvolto’ nel pallone perso nell’azione del 2 a 0.

GARGIULO 6 Partita in cui corre parecchio, mostrando buona condizione fisica Ha un’occasione nel primo tempo ma calcia parecchio a lato. (21’ st Magnino 5,5 E’ correo con Ponsi nel pallone perso in uscita che costa il raddoppio del Frosinone).

GERLI 6 Per una buona mezz’ora stenta ad entrare nel vivo del gioco gialloblu, poi comincia a carburare col passare dei minuti facendo passare dai suoi piedi le azioni canarine. (35’ st Duca 6 Entra con il piglio giusto, e nel recupero sfiora il pareggio con un bellissimo tiro dalla distanza che esce di un nulla a Turati battuto).

ARMELLINO 6 Fa densità costante nel centrocampo canarino, provando ad inserirsi anche nelle triangolazioni di attacco. Nel primo tempo ha una buona occasione su calcio da fermo, ma il pallone sbatte sulla barriera.

FALCINELLI 5,5 Lotta con un primo tempo di sacrificio nel quale tiene su la squadra conquistando più di un fallo. Nella ripresa sbaglia la scelta del passaggio su due ripartenze che potevano diventare interessanti e prosegue in calando la sua gara. (21’ st Strizzolo 6,5 Esordio con gol con il neo canarino, che dopo aver partecipato alle azioni offensive con alcune spizzate di testa trova una gran rete al volo su un bell’assist di Tremolada).

GIOVANNINI 6 Parte bene, con un gran tiro da fuori che chiama subito Turati alla deviazione in angolo, poi non trova troppi palloni dalle sue parti. Cala nella ripresa. (11’ st Tremolada 6,5 Parte comprensibilmente con il freno a mano un po’ tirato, poi sente di stare bene e prende più di una iniziativa, offrendo un gra n pallone a Strizzolo per la rete del 2 a 1 ).

DIAW 5,5 Gli arrivano pochi palloni, e nell’unica occasione che ha, a inizio ripresa, calcia frettolosamente. Qualche fallo di troppo quando cerca di trovare spazio. (11’ st Bonfanti 6. Ha due occasioni per pungere ma non è fortunato, prima la sua conclusione viene respinta, poi una bella voleè di esterno termina a lato).

Alessandro Bedoni