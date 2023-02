Giovannini, Silvestri e Magnino incontrano i tifosi in fiera

L’abbraccio dei modenesi al Modena non si è fatto attendere nemmeno nel giorno di San Geminiano. Selfie e autografi (con le coppe vinte lo scorso anno) per Romeo Giovannini allo stand di Piazza XX Settembre dove nel pomeriggio è giunto anche Luca Magnino. Foto di rito e saluti istituzionali alla partenza della Corrida, invece, per Tommaso Silvestri e Thomas Battistella. Silvestri, tra l’altro, è pure grande appassionato di corse e maratone: "Ma essendoci gli allenamenti durante il giorno, non era il caso di partecipare, sono contento lo stesso di essere qui". Parole di affetto per la città anche per Giovannini: "Mi trovo molto bene qui, città molto bella e si vive bene, ha davvero pochi difetti".