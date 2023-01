Giovannini stamane sarà in Fiera

Il Modena torna in piazza quest’oggi in occasione della Festa del Patrono, San Geminiano, così come era avvenuto nel giorno della fiera di Sant’Antonio. Ci sarà uno stand in piazza XX Settembre, dalle 8 del mattino fino alle 19, con ben due appuntamenti che vedranno protagonisti alcuni calciatori canarini per autografi e selfie coi tifosi modenesi. Al mattino, intorno alle 10.15 circa, toccherà a Romeo Giovannini, uno degli uomini del momento della squadra di Tesser, ad incontrare grandi e piccini. Nel pomeriggio, intorno alle 17:15, ecco Luca Magnino per l’appuntamento coi tifosi. Non solo. Ci saranno Battistella e Silvestri, invece, a dare il via ad una delle iniziative più attese ovvero la Corrida di San Geminiano, la celebre maratona per le strade di Modena del 31 gennaio. Insieme a colleghi del mondo dello sport modenese, i due calciatori di Tesser saluteranno i corridori che parteciperanno.