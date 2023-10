"Giovannini,decide Bianco. Ma non dategli colpe"

Dall’estate del 2021, più precisamente da quel caldo Ferragosto nel quale il nuovo di Rivetti, Vaira e Tesser annuncia l’acquisto del giovanotto che avevo stupito Carpi fino a qualche settimana prima, di Romeo Giovannini è rimasto oggettivamente appena qualche lampo. Qualche, nel senso che si contano sulla dita di una mano. Gli esordi tra Viterbese e Pescara, spezzoni promettenti, in B la prestazione di Bolzano e il gol al Cosenza e... stop. Vai a capire di chi siano le "colpe". Difficilmente sono da attribuire ad un singolo, più probabile che intorno al classe 2001 viaggino parallelamente più fattori di discussione. Il primo è tattico: prima con Tesser, ora con Bianco, il Modena ha utilizzato uno schema che non prevede esterni offensivi e il vero ruolo di Giovannini è quello, attaccante esterno a sinistra, così si è messo in mostra a Carpi. Il secondo è certamente caratteriale, nel senso che al ragazzo forse manca quel lato un po’ forte che gli permetta di imporsi in un contesto di B. Ma è altrettanto vero che acquisire fiducia quando si sa di racimolare pochi minuti diventa esercizio molto complicato per molti calciatori. A proposito delle parole del ds Vaira su Giovannini, sono arrivate anche quelle di Salvatore Bagni, procuratore del ragazzo insieme al figlio Gian Luca Bagni: "Il rapporto con Vaira e il Modena è splendido – ha dichiarato al sito web "Sport Modenese" - anche in estate c’è stata sintonia e ci è stato ribadito che il ragazzo fosse al centro del progetto. Già nelle prime settimane di ritiro Romeo si è reso conto di non essere preso particolarmente in considerazione dal tecnico".

Da qui, l’entourage del giocatore ha chiesto un nuovo confronto col direttore sportivo, provando a capire se non fosse il caso di pensare ad andare a cercare continuità altrove, ma non era intenzione di nessuno interrompere i rapporti ed è iniziata la stagione. Anche perché, come spiegato anche da Vaira, Giovannini ha caratteristiche uniche nel roster canarino, nel saltare l’uomo e nel dare quello strappo che a volte servirebbe alla squadra di Bianco. Tuttavia, i soli 3 minuti giocati con la Feralpi sanno di segnale vero e proprio: "Romeo è un ragazzo eccezionale – ha continuato Bagni parlando coi colleghi di "Sport Modenese" - siamo sicuri farà una grande carriera, saranno il tempo ed il campo a dimostrarlo. È giusto che chi deve fare delle scelte tecniche le faccia, noi le rispettiamo come giusto che sia, ma senza addossare colpe al ragazzo". Una storia che appassionerà, da qui a gennaio. Mese in cui, probabilmente, si metterà la parola fine all’equivoco Giovannini.

Alessandro Troncone