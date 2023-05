Giro, caduta per Covili "Solo qualche sbucciatura Voglio recuperare punti"

"Una caduta nella discesa della penultima salita della tappa che si è conclusa al lago Laceno mi ha costretto ad inseguire – racconta al termine della quarta frazione del Giro d’Italia con la solita cortesia il pavullese Luca Covili –. Sono solo sbucciare ma quando il gruppo maglia rosa ha impresso un ritmo forsennato sono salito con un buon ritmo ed alla fine ho contenuto il distacco dal gruppo degli inseguitori, poichè la fuga è andata in porto. Comunque la condizione è buona e spero di centrare la fuga per recuperare ancora posizioni in classifica". Infatti, nonostante tutto, il 26enne di S.Antonio di Pavullo ha recuperato una ventina di posizioni nella classifica generale.

Il portacolori della Bardiani Csf Faizanè lo scorso anno concluse al 24° posto e quarto degli italiani ed anche quest’anno sarà l’uomo classifica del team della famiglia Reverberi la corsa rosa prevede tanta salita assieme purtroppo anche altre 2 cronometro,infatti oltre la metà del suo distacco in classifica è stato accumulato nella prima cronometro.

Nella tappa di ieri era entrato nella prima fuga anche il finalese Giovanni Aleotti che concluso il suo lavoro di supporto alla squadra ha terminato la frazione al risparmio ma nelle prossime tappe avrà certamente la possibilità di inserirsi nella fuga giusta per cogliere il suo primo successo in Italia perchè ha la condizione per riuscire nell’impresa.

Andrea Giusti