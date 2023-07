Giro d’Italia, Barbieri sesta Masetti nona tra le under 23

Positivo sesto posto di Rachele Barbieri ad Olbia nell’ultima tappa del Giro d’Italia dove Gaia Masetti ha concluso al 9° posto della classifica generale delle under 23. A Massa Finalese grande festa del ciclismo juniores con dominio degli extraregionali sia tra le donne che tra gli uomini.

Tra i Giovanissimi a Crespellano (Bo) bella vittoria di Mattia Flavio Richeldi (Cicl.Maranello) ,mentre ai tricolori giovanili esordienti ed allievi a Boario Terme (Bs) i modenesi hanno concluso in gruppo.

La 34^ edizione del Giro Donne ha visto protagonista ancora le modenesi,la pluricampionessa Rachele Barbieri dopo il bel 5° posto nella tappa di Modena non è riuscita a centrare il podio in Sardegna dove non ha potuto contare sul supporto del ’treno’ della Liv Racing ed ha colto una bella sesta piazza,ed ora attende la convocazione per Tour de France. Buona la prima per la 21enne fioranese Gaia Masetti che ha terminato nella top delle giovani e delle italiane.

Grande festa del ciclismo a Massa Finalese nel ricordo di Riccardo Artioli con la perfetta organizzazione del Team 9 Area Nord. Al mattino tra le donne juniores successo della trevigiana Romina Costantini(Pedale del Sile) che ha preceduto l’azzurra Valentina Zanzi(Bft Burzoni Pc),Arianna Giordani (Racconigi Piemonte) ha completato il podio.

Nel pomeriggio sono stati gli juniores con una corsa velocissima che si è risolta allo sprint del gruppo giunto a ranghi compatti.Ordine d’arrivo:1° Filippo Cettolin(Borgo Molino) - 2° Samuele Massolin (Moro-Gag Capital) - 3° Matteo De Monte (Borgo Molino) - 4° Valentino Kamberaj ( Ausonia Pescantina Vr) - 5° Marco De Rossi (Moro-Gag Capital) con i modenesi del Team Paletti sono giunti fuori dalla top ten. Ritorno alla vittoria tra i Giovanissmi per Mattia Flavio Richeldi con il portacolori della Ciclistica Maranello che dopo una lunga serie di piazzamenti d’onore si è aggiudicato in perfetta solitudine precedendo il bolognese Di Matteo.Si è fermato ai piedi del podio Youssef Rammal (Cicl.Maranello) con i compagni di colori Jacopo Vallese ed Alessio Bonfiglioli che hanno terminato in gruppo.

Andrea Giusti