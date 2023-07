Giro donne, super Wiebes Barbieri quinta al Novi Sad

La quinta piazza di Rachele Barbieri prima delle italiane nella tappa Formigine-Modena della 34ª edizione del Giro d’Italia, ha concluso la festa del ciclismo femminile internazionale con la vittoria – grazie a un grande sprint – della campionessa europea Lorena Wiebes. "Credo di aver dato il massimo nello sprint finale – è il commento della pluri campionessa di Stella di Serramazzoni, festeggiata da tanti tifosi e sempre disponibile a foto ed autografi – Con la Wiebes non c’erano possibilità, speravo di riuscire a salire sul podio, ma ho dovuto cercare di sfruttare al meglio i ’treni’ delle avversarie e speriamo che ci siano altre occasioni per riuscire a centrare la vittoria di tappa, specialmente in Sardegna".

Soddisfatta l’altra modenese Gaia Masetti, che è stata brillante sulla salita di Villa Bianca dove è transitata con il gruppo delle migliori, poi ha concluso in gruppo non avendo ambizioni allo sprint. La 21enne fioranese si è confermata 15ª nella classifica delle under 23 e terza delle italiane. "L’obiettivo per questo mio primo Giro è di terminare nella top ten tra le under 23, dove ci sono tante straniere che hanno tanta esperienza internazionale, e poi il prossimo anno tornare al Tour de France che ho dovuto abbondonare lo scorso anno per una brutta caduta", ha commentato la bravissima Gaia festeggiatissima sia a Formigine che a Modena.

La tappa modenese è stata una grande festa in particolare a Formigine con la trasformazione di piazza Calcagnini nel villaggio ciclistico per la presentazione delle squadre ed il via dato dal sindaco Maria Costi con tutte le frazioni del Comune toccate dalla carovana rosa prima di attraversare tutte le terre dei Castelli, e in particolare Castelfranco Emilia per ricordare Alfonsina Strada, la prima donna ciclista che negli anni ‘20 partecipò al Giro d’Italia con gli uomini.

La cornice delle tribune del Novi Sad – dove i tifosi hanno potuto ammirare lo sprint finale e le premiazioni delle migliori cicliste del mondo con la consegna delle maglie da parte dell’assessore allo sport Grazia Baracchi alla campionessa del mondo e maglia rosa Van Vleuten, assieme a Maria Costi sindaco di Formigine – ha concluso la festa del ciclismo modenese. Alla cerimonia anche il presidente provinciale Enzo Varini.

Andrea Giusti