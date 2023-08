Gironi della Coppa Italia di hockey: Symbol, torna la seconda squadra

La Federazione Sport Rotellistici procede sulla road map stabilita, ed ufficializza le squadre iscritte al prossimo torneo di serie B di hockey pista, e la composizione dei gironi in cui si articolerà la Coppa Italia, che come l’anno scorso animerà la prima parte della stagione: nessuna sorpresa per quello che riguarda le squadre modenesi, con la conferma della partecipazione della Pico Mirandola, l’anno scorso finalista Nazionale in Campionato e semifinalista in Coppa Italia, e del ritorno della seconda squadra della Symbol Amatori 1945, al posto della squadra femminile, che non è stata iscritta. Più in generale, sono solo trentacinque le squadre iscritte alla Coppa Italia di serie B, mentre non sono state ufficializzate quelle iscritte al Campionato, anche se il numero non si dovrebbe discostare di molto: per la Coppa sono stati approntati otto gironi, con composizione variante da cinque a tre formazioni ciascuno, che qualificheranno la prima classificata alla fase ad eliminazione diretta. Pico Mirandola e Symbol Amatori sono state inserite nel girone "E" a cinque squadre, che di fatto sarà ripetuto anche in Campionato: con le due modenesi ci sono la seconda squadra del Correggio, la Scandianese, e l’Amatori Pesaro, mentre non c’è la Roller Scandiano, che evita l’obbligo della seconda squadra in B, iscrivendo una formazione al torneo femminile.

r.c.