Glasgow, l’Italia spera in Barbieri

Ai mondiali su pista di Glasgow oggi è il giorno di Rachele Barbieri. Scatterà questa sera alle 19,30 in diretta su Raisport ed Eurosport la finale dell’Eliminazione donne Elite per l’assegnazione della maglia iridata con l’Italia rappresentata dalla pluricampionessa di Stella di Serramazzoni che lo scorso anno è stata grande protagonista agli Europei di Monaco dove conquistò ben 4 medaglie. "La condizione non è quella dello scorso anno-ammette Rachele-ma proverò a giocare d’esperienza". Questa mattina a Montecchio torneranno finalmente in gara i Giovanissimi dell’A.C.Serramazzoni diretta dall’inossidabile Benito Mantovi, il diesse che ha fatto debuttare Rachele a soli 7 anni. Alla corsa reggiana saranno al via anche Sozzigalli San Marinese, Iaccobike e Ciclistica Maranello, con inizio alle 9.Trasferta in toscana per il campione regionale degli esordienti del 2° anno Marcello Pelloni (Ciclistica Maranello) assieme al compagno colori Giulio Ballantini.

Andrea Giusti