Gli 80 anni di Ragazzi L’ultimo grande coach

Compleanno speciale per Paolo Ragazzi, l’ultimo grande allenatore dell’hockey modenese, che venerdì ha compiuto ottanta anni portati benissimo su tutte le piste di hockey a rotelle d’Italia: anche se da qualche stagione Paolo Ragazzi non siede più su una panchina di serie A, rimane un punto di riferimento del rotellismo modenese, avendo legato il proprio nome a molte "imprese" di uno sport che in città ha lasciato grandi ricordi, e qualche rimpianto per tempi d’oro che sembrano non tornare. Almeno per il momento.

Classe 1943, come molti si era avvicinato all’hockey frequentando il Vecchio Palasport di Viale Molza, venendo ben presto inserito nel giro delle ottoruote gialloblù, che per lui sono state sempre una costante, visto che ha giocato nella gloriosa Amatori, ma anche nel Rapid e nei Gialloblù, che di quella fantastica squadra furono la seconda e terza squadra, capaci però di raggiungerla in serie A!

Chiusa la carriera con le ruote ai piedi, iniziò negli anni Ottanta quella di allenatore, portando una ventata di idee nuove in uno sport che in quegli anni trovò una nuova epopea, perfino anche a Modena, che contribuì più volte a portare in A1, nell’entusiasmo di una piazza che sostenne giocatori e squadra: il risultato più importante di Ragazzi però, è stato il titolo Mondiale conquistato nel 1986 a Sertaozinho, in Brasile, riportando per la seconda volta nella storia l’Italia in cima al Mondo.

Come detto, dopo un mare di esperienze in tanti club, da qualche anno Paolo Ragazzi non allena più, ma non manca mai agli appuntamenti hockeystici in Italia, e spesso all’estero, tanto che si è dotato di un camper per poter seguire gli avvenimenti. Non molti sanno tuttavia che Ragazzi è stato anche uno dei primi "statistici" dell’hockey modenese, raccogliendo tantissimo materiale degli anni d’Oro dell’Amatori Modena scudettata. Un patrimonio storico prezioso per la città e lo sport.

La grande delusione per la retrocessione al termine della stagione 1975, la prima della storia gialloblù, lo portò a buttare via tutto il materiale raccolto, e questa "testimonianza perduta" rimane uno dei suoi più grandi rammarichi, più di qualche risultato sportivo non raggiunto.

Riccardo Cavazzoni