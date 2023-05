Gli alunni intervistano Giada Pondini

Prosegue, con successo crescente, il ‘Progetto Scuole’ promosso dal Sassuolo Calcio nell’ambito di ‘Generazione S’ presso le scuole cittadine. Presso gli Istituti Parco Ducale e Cavedoni si è svolto il secondo incontro con gli istituti secondari di primo grado che hanno aderito al progetto, finalizzato alla collaborazione nella formazione e nella crescita dei ragazzi e dei giovani sportivi. Circa 200 gli alunni alunni presenti che hanno ‘intervistato’ la centrocampista neroverde Giada Pondini sul tema ’’Impegno e Costanza nella Vita e nello Sport’’. Giada, classe 1997, alla nona stagione in serie A e alla sesta a Sassuolo, si è confrontata direttamente con alunni ed insegnanti raccontando tanti aneddoti sulle sue esperienze calcistiche, oggi divise tra studio e attività sportiva. Il Progetto Scuole continuerà con altri incontri in programma in collaborazione con il Comune di Sassuolo.