Gli arcieri Uguzzoni e Graziosi portano due medaglie al Ki Oshi

Grande soddisfazione per il settore pararcieri della Ki Oshi di Vignola, protagonisti ai Campionati Italiani Para-Archery indoor di Faenza. Federico Uguzzoni e Matteo Graziosi, già a podio nel Targa 2022, hanno conquistato due medaglie d’argento nel "Doppio" W1 Maschile, una nella qualifica e una negli assoluti, alle spalle degli inarrivabili campionissimi delle Frecce Azzurre. Individualmente il savignanese Uguzzoni è giunto 9° in qualifica, mentre lo spilambertese Graziosi 11° e sono usciti entrambi negli ottavi. "Torniamo a vincere altre due medaglie - spiega il tecnico Alberto Venturelli - con Federico e Matteo in una categoria molto difficile come quella riservata agli arcieri con tetraplegia. Due ragazzi straordinari con una forza e una voglia di fare che rendono anche più semplice il nostro lavoro. Un pensiero va anche a Rossano Cantergiani, fermatosi per un problema proprio alla vigilia dell’evento e che sono certo si sarebbe ritagliato il giusto spazio".