Gli Scomed ospitano i Warriors. Symbol in Coppa, ecco il Seregno

Quasi tutte in pista, le squadre modenesi di hockey, sia esso tradizionale, e con le otto ruote in linea: proprio l’avvio del torneo di serie C dell’hockey inline è la novità maggiore del week end, visto che la Federazione ha ufficializzato gironi e calendario solo mercoledì, e già oggi le squadre scenderanno in pista, compresa la Scomed Bomporto, che testa subito le proprie ambizioni ospitando alle 19 alla Pista di Via Verdi i Warriors Ferrara, eredi della squadra che ha rinunciato alla serie A. Nell’hockey Pista c’è finalmente l’esordio ufficiale della Symbol Amatori 1945, che nella prima fase di Coppa Italia, riceve al PalaRoller di Montale alle 18 il Seregno, che nella gara d’apertura ha costretto al pari l’Azzurra Novara: sulla carta la squadra di Stefano Scutece è una delle formazioni più attese del torneo, visto che dopo alcune delusioni ha allestito in estate una formazione interessante, con gli arrivi del cileno Tudela, di Peter Heimi, di Christopher Bozzetto ed Alessandro Cunegatti, inseriti sul blocco della scorsa stagione. Ferma la capolista Pico Mirandola che riposa, nella Coppa Italia di serie B domani alle 16.30 al PalaRoller di Montale, secondo turno casalingo consecutivo della seconda squadra dell’Amatori 1945, che riceve una Amatori Pesaro condizionata dai problemi di preparazione, per l’assenza di un impianto, decisa a rimediare in fretta alla sconfitta nel derby.

r. c.