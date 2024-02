Gliozzi-Bonfanti, il derby degli ex

C’è un altro ex sulla strada del Modena verso i playoff. Se Diego Falcinelli è stato arginato domenica, forse, un pelo più difficile potrà essere frenare la voglia di rivalsa di Nicholas Bonfanti (foto). La sfida nella sfida tra lo squalo e Gliozzi si presenta come uno dei temi più affascinanti di una trasferta nella quale i canarini non possono nascondersi dal voler cercare un successo. Sono stati appena due nelle ultime quattordici gare, decisamente poco per chi si trova da inizio stagione nella zona di classifica che più permette di sognare ad occhi aperti ed è chiaro che serva uno scatto imponente per non addormentarsi troppo nel gruppone delle squadre lì in mezzo alla graduatoria. Vero, la continuità è stata comunque ripristinata dopo il periodo nero di dicembre e gennaio con cinque risultati utili consecutivi. Il pari con lo Spezia qualche dubbio lo ha lasciato seppur le statistiche dicano ampiamente che il Modena avrebbe meritato maggior fortuna. Ma, e questo è dettaglio spesso fondamentale, se manca la qualità per poter segnare quando è il caso di farlo, beh, le riflessioni da fare sono sempre differenti dalla sfortuna o la fortuna. A Pisa si rivedrà Bianco in panchina. All’Arena Garibaldi sarà la solita battaglia sportiva contro una formazione appena fuori dalla zona rossa di classifica e che arriva da una sconfitta maturata nei secondi finali con il Venezia. La base dovrebbe essere sempre la difesa a 3, con Seculin in porta, Riccio, Zaro e Cauz. Poi, qualche cambiamento è lecito aspettarselo. A destra Oukhadda è pronto a ritrovare una maglia dopo lo spezzone non banale di domenica, Battistella rientra dalla squalifica e Gerli e Palumbo non si toccano, Corrado resta a sinistra (Cotali è squalificato). La possibilità del trequartista è viva, anche se il Modena ha mostrato maggior fluidità senza e per questo la coppia Gliozzi-Abiuso sembra nuovamente favorita. In attesa di rivedere, un giorno, uno tra Tremolada e Bozhanaj. Al netto delle critiche, a volte giuste, la qualità non dovrebbe mai essere accantonata.

Alessandro Troncone