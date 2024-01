Gliozzi si presenta ai tifosi: "Ci attendono tre finali"

In occasione della tradizionale Fiera di Sant’Antonio, non poteva mancare lo stand del Modena, che ha approfittato dell’occasione per presentare i nuovi acquisti del mercato di gennaio, che si sono messi a disposizione non solo degli organi di informazione ma anche dei tifosi che si sono radunati in piazza XX Settembre. Ai microfoni si è presentato Ettore Gliozzi (foto) che ha raccontato di questi suoi primi giorni in gialloblù. "Sono emozioni piuttosto forti, anche perchè per me si tratta di una sorta di... piccolo ritorno in zona, visto che ero stato a Sassuolo per cinque anni. Modena era la piazza che ho voluto fortemente, sono contento di essere arrivato qui. Fisicamente sto bene, il ginocchio è ok, devo ovviamente prendere un po’ di condizione fisica e quella piano piano arriva giocando. Sono molto fiducioso di arrivare presto al cento per cento".

A Modena la punta ex Pisa ha ritrovato Paolo Bianco, che aveva conosciuto durante la sua militanza in neroverde: "È vero, il fatto che lo conosco da tanti anni ha reso più piacevole il mio arrivo qui, ho anche ritrovato nel suo staff persone che avevo avuto nella Primavera del Sassuolo. E poi conoscevo anche il direttore Vaira che ho avuto a Siena. Ma, al di là di questo, Modena mi è sempre piaciuta parecchio, sia come città che come tifoseria, e anche giocare al Braglia, sia pur da avversario, è sempre stato molto bello e stimolante. Tra l’altro è un po’ di anni che ci sono stati degli abboccamenti con la società gialloblù, poi per diverse circostanze non ero mai riuscito a vestire questa maglia. Finalmente ce l’abbiamo fatta". Il suo arrivo in uno scambio con Bonfanti con il Pisa. Quasi... inevitabile chiedergli se sabato sera ha pensato al fatto che lo Squalo abbia subito segnato al suo esordio in nerazzurro. "Vi assicuro che ho pensato a tutt’altro, anzi ero nervoso ed arrabbiato per la sconfitta contro il Brescia. Ma ci tireremo su. Adesso ci aspetta un bel trittico di partite, anche se penso che quest’anno in B non esistono gare facili o difficili, puoi vincere o fare fatica contro chiunque, sono tutte partite toste. E a maggior ragione affronteremo questi tre impegni come tre finali". Mister Paolo Bianco ha spesso ruotato, di partita in partita, gli attaccanti a disposizione cambiando anche la disposizione offensiva.

Ovvio chiedere a Gliozzi quali siano le sue preferenze nel gioco di attacco. "Io mi reputo una punta molto mobile, mi piace svariare. Per questo mi adatto benissimo sia come attaccante singolo che in coppia con un altro giocatore. Però quello che prediligo, e vedo che il mister lo adotta spesso, è giocare a due punte con dietro il trequartista. Le mie migliori stagioni le ho fatte con questa disposizione".