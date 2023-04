"Godiamoci fino all’ultimo questa squadra"

di Alessandro Trebbi

Uno dei pilastri della prossima stagione, che è stato pilastro di questa. Tommaso Rinaldi si appresta a concludere la sua stagione col club, una stagione di cui resta molto orgoglioso, prima di tuffarsi in quella che verosimilmente sarà la sua prima estate in azzurro coi seniores. Il primo pensiero, alla vigilia della gara con Verona per i playoff quinto posto che potrebbe essere l’ultima della stagione e che quasi sicuramente sarà l’ultima al PalaPanini, è però rivolto al gruppo e in modo particolare a Earvin Ngapeth e Salvatore Rossini: "Una parttia particolare, mi dispiace molto che questo gruppo non sarà più insieme – racconta il ‘golden boy’ di viale dello Sport – perché ho legato tantissimo con tutti e man mano che si avvicina la fine mi sento sempre più triste. Mi mancheranno tutti i ragazzi, speriamo in quest’ultima partita di poter fare una bella festa". Esatto, l’ultima partita, l’ultimo giro di valzer al PalaPanini con la speranza di strappare la vittoria necessaria per accedere alle semifinali per la Challenge Cup come terza o come quarta, quindi con pochissime possibilità di ritornare a giocare in casa: "Adesso c’è Verona, un match difficile come sempre, ma abbiamo dato segnali positivi contro Perugia e speriamo di fare i punti che servono". In molti hanno parlato del riposo concesso a Ngapeth o Lagumdzija, che hanno giocato più di tutti e praticamente sempre, ma lo stesso Rinaldi non si è mai concesso pause durante la stagione: "Giocare sempre? Ho ventuno anni, non posso permettermi di dire che voglio risparmiarmi. Mi fa molto piacere giocare, farlo anche con Salsi o Sala o tutti gli altri". Non potevano mancare poi le considerazioni sul ‘Giangio’, dopo l’addio della società al tecnico che sarà in panchina anche domani: "Più che ‘per’ Andrea Giani, domenica giocheremo ‘con’ Andrea Giani, per goderci fino all’ultimo minuto questa squadra e questo staff, celebrandoli fino all’ultimo perché è stata una stagione fantastica". Infine un altro allenatore, che potrebbe essere molto importante nel futuro prossimo dello schiacciatore numero 90, ovvero Ferdinando De Giorgi, ct della Nazionale italiana che in questa stagione si è seduto spesso e volentieri sulle tribune del PalaPanin: "De Giorgi? – chiude Rinaldi – Non so nulla ma sono molto tranquillo: sono contento della stagione che ho fatto, so dell’interessamento del ct e aspetto notizie con fiducia dal clan azzurro".