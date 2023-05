Gollini si dimette dal Consiglio della Fipav

Non sono improvvise, ma sono arrivate ieri, perentorie, lapidarie e senza mezzi termini le dimissioni di Eugenio Gollini dal Consiglio Federale Fipav. Con motivazioni inequivocabili che lanciano una luce non certo positiva sul massimo organo politico del volley nazionale: "Ho sperimento che il consiglio è relegato a luogo di mera ratifica di decisioni assunte da pochi altri – si legge nel suo intervento –. Luogo in cui vengono riportate informative, a volte tardive, e troppo spesso senza possibilità alcuna di intavolare un vero dibattito volto a valutare soluzioni alternative. Il significato che io attribuisco a ’trasparenza’ e ’rigido rispetto’ dello statuto è di gran lunga differente da ciò che ho visto attuare in questi due anni".