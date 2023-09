Gozzi regala la prima gioia alla Quarantolese

QUARANTOLESE

2

SP. SCANDIANO

1

QUARANTOLESE: Malavasi, Bonaccio, Castorri, Bottazzi, Barbalaco (46’ Mari), Gobbi (62’ Malagoli), Magro, Bortolazzi, Gozzi, Pozzetti (72’ Poletti), Palmieri (73’ Acanfora). A disp. Campedelli, Mari, Bondioli, Mancini, Paolozzi. All. Loddi

SP. SCANDIANO: Antonioni, Valestri, Setti (77’ Battaglia), Iaquinta, Saetti Baraldi, Bonora (69’ Barbieri), Ferrari, Bottazzi (58’ Duci), Predelli, Suma (61’ Corrente), Turrini (69’ Burani). All. Baroni

Arbitro: Bellelli di Finale

Reti: 38’ aut. Bonora, 75’ Iaquinta, 85’Gozzi

Note: ammoniti Gobbi, Pozzetti, Malagoli, Setti, Iaquinta, Saetti Baraldi

Prima vittoria per la Quarantolese che festeggia all’85’. Nei primi 60" doppia occasione per Bortolazzi che sfiora la rete. Al 38’ Palmieri mette Gozzi davanti al portiere con una giocata di prima, il suo tiro è respinto dal portiere Antonioni, ma la palla colpisce Bonora e rotola in rete. Al 43’ su punizione Barbalaco colpisce la traversa. Al 75’ lunga rimessa laterale di Duci, la difesa non rinvia e Iaquinta segna in diagonale. La Quarantolese si riversa in avanti, Magro crossa da sinistra per Bortolazzi che tutto solo nell’area piccola mette incredibilmente fuori di testa. All’85’ Acanfora serve in profondità Gozzi che entra in area e fulmina Antonioni.