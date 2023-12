G.P. Montanari, volano Ghiaroni e Ingrami. Benassati campione provinciale under 23

Nella 30ª edizione del G.P.Azienda Agricola Montanari, dopo il Trofeo Modenese per master svoltosi nella mattinata con il sole, nel pomeriggio è scesa una pioggia ghiacciata a rendere impegnativo il percorso allestito dall’ex tricolore Davide Montanari in ricordo del papà Adriano Montanari. L’ultimo appuntamento agonistico modenese del 2023 si è svolto a Spilamberto con l’organizzazione congiunta dello Spilla Team ed il G.S.Spezzano-Castelvetro. Hanno aperto le ostilità gli esordienti del 1° anno con successo del romagnolo Tommaso Rossi ed i modenesi Alessio Bonfiglioli (9°) e Francesco Giaconelli (10°) della Ciclistica Maranello per la prima volta nella top ten, mentre tra quelli del 2° anno successo di Elia Pivetti (A Favore del Ciclismo) e tra le donne è salita sul primo gradino del podio Beatrice Trabucchi (Ale Cycling Team Mo).Nella gara degli allievi vittoria assoluta del ferrarese Manuele Marchini (Stella Alpina) che ha preceduto Marcello Pelloni (A Favore del Ciclismo) che ha colto il primo successo tra quelli del 1° anno con il podio completato dai gialloblù Samuele Boschetti e Nicolò Fiumara, mentre tra le donne si è imposta Anna Mucciarini (A.C.Serramazzoni). Tra gli juniores netto dominio della coppia serramazzonese Giacomo Ghiaroni ed Alessandro Ingrami (Ale Cycling Team Mo) che hanno concluso appaiati al termine della corsa. Si è fermato ai piedi del podio il campione provinciale Luca Brancaleon (Ale Cycling) con i gialloblù Manuel Mutolo (6°) ed Armin Caselli (9°). Piazza d’onore per la professionista fioranese Gaia Masetti nella gara OpenF vinta dalla trionfatrice del Master Cross Emilia Giulia Bertoni (Papeo Ud). La gara OpenM ha concluso l’intensa giornata spilambertese ed è stata dominata dal veneti Giosuè Monti (Loris) che ha preceduto il marchigiano Natan Marezzi (Granaro Mc) ed il reggiano Matteo Valentini, mentre il vignolese Enrico Benassati (Biotraining) giunto al 7° posto ha conquistato la maglia di campione provinciale modenese degli Under 23 a conclusione della sua prima stagione tra gli Under 23. Nell’internazionale di Faè di Oderzo (Tv) l’Ale Cycling ha colto la 5ª piazza con Eva Lechner.

Andrea Giusti