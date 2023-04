GPS Modena, ora è la difesa a indicare la via

di Alessandro Troncone

Siccome, grazie a loro, la difesa del Modena ha in qualche modo ritrovato il suo posto nel mondo della serie B, proveremo a chiamarla GPS. La spina dorsale, ovvero quella composta da Gagno, Pergreffi e Silvestri, manco a farlo apposta tre uomini tra gli artefici della cavalcata dalla C alla B e ora protagonisti nel Modena che sta progressivamente mettendo al riparo la permanenza in cadetteria.

Salvezza che, nella maggior parte dei casi, è quasi un sinonimo di porta inviolata o di difesa rocciosa, a seconda di come la si voglia vedere. Non è stato esattamente il caso del Modena, i canarini hanno ancora una delle difese peggiori del campionato (peggio hanno fatto solo Cosenza, Brescia e Spal) ma è altrettanto vero che hanno saputo chiudere a doppia mandata la porta di Gagno quando il momento lo richiedeva più che mai. Dopo il pokerissimo di Palermo, c’è stata una piccola svolta sotto questo punto di vista e tanto è servito a Tesser per conquistare 5 punti tra Cittadella, Perugia e Parma. Gran parte del lavoro, Tesser lo ha messo sulle spalle di due uomini ai quale ha sempre affidato le responsabilità maggiori, basti pensare ai record della scorsa stagione: Tommaso Silvestri e Antonio Pergreffi. Pur con la concorrenza di uno come Cittadini, Silvestri ha giocato la carta dell’esperienza e dell’intesa, perfetta, con il capitano e si è vista tutta nelle ultime tre partite.

Non solo, i due della ’vecchia guardia’ sono stati oggettivamente tra i migliori in campo, quando uno attacca l’uomo in possesso palla l’altro copre a memoria lo spazio lasciato vuoto dal compagno e così scalano attentamente anche i terzini a seconda di dove si sta giocando l’azione. Il tutto, condito dalla sicurezza psicologica che naturalmente i due sanno offrire al resto del reparto e al centrocampo, dove Gerli sa bene su chi poter contare quando la sfera è in possesso degli avversari. Ne giova Riccardo Gagno, la cui porta era stata minata in maniera fin troppo continua nel mese di marzo. Aprile è iniziato con ben altre prospettive, fortunatamente.

Anche perchè Tesser, ed è un ritornello dell’ultimo periodo, molto saggiamente ha saputo chiamare all’ordine la ’vecchia guardia’ per ritrovare l’equilibrio che serviva: 25 presenze per Silvestri, 26 (e due gol) per Pergreffi. La coppia di centrali, della promozione, ha richiuso la porta di Gagno. Chiamateli, perchè no, la GPS.