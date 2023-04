Granata con tante assenze Juric: "Puntiamo all’Europa"

Rimaneggiati ma ben decisi a farsi valere, i granata che planano questa sera sul Mapei Stadium per provare a frenare la corsa da media scudetto del Sassuolo. Si fermano anche Aina e Ilic, che allungano la lista delle assenze che già comprende, tra gli altri, Zima e Karamoh ma il tecnico del Torino Ivan Juric recupera Lazaro e Miranchuk e, dice, farà con quello che ha. Cercando di fare attenzione al Sassuolo ("ha qualità, adesso che è al completo ti castiga al primo errore") ma senza precludere nulla al suo Torino che, par di capire, non smette di guardare ad una rincorsa europea ancora possibile.

Recrimina, Juric, su qualche assenza di troppo ma chiede ai suoi di andare oltre le contingenze.

"Dobbiamo crescere nel corso di queste ultime undici partite, l’obiettivo è quello: possiamo fare bene con tutte, in filotto è alla nostra portata e lo spirito che chiedo ai ragazzi è quello di andare in campo ogni volta per vincerle tutte", spiega ancora l’allenatore del Torino, che glissa sul suo futuro ("ho un altro anno di contratto") e resta ad un match che vale doppio anche da questo punto di vista.

"Le motivazioni nel gruppo sono quelle giuste, le sensazioni sono positive, e la classifica – conclude il mister granata – va guardata senza esserne ossessionati".

s.f.