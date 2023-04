"Grande prova Ora recuperiamo le forze per Scandicci"

Una domenica praticamente perfetta in casa Carpi, come si legge dalle parole di mister Matteo Contini. "Rosico un po’ per il gol dell’1-4 – spiega – perché lì dobbiamo ancora un po’ crescere, ma è l’unico piccolo appunto che posso fare ai ragazzi, che hanno interpretato alla grande la gara. Il cambio di Calanca? Aveva un problema all’adduttore e non abbiamo voluto rischiare, ma sono felice per come sono entrati tutti, da Varoli a Cestaro e anche Cicarevic che ha giocato con una grande mentalità. Ora proviamo a recuperare energie per Scandicci". Due assist e tre reti è il bottino della coppia Arrondini-Sall. "Dovevamo partire forte dopo la sosta – spiega Arrondini – e da subito abbiamo imposto il nostro ritmo e il nostro gioco, venendo premiati dai gol in avvio. Le mie reti? Sul primo Sall ha puntato il suo uomo e quando ha messo palla dentro ero un po’ avanti, l’ho stoppata e mi si è allontanata ma sono stato bravo a concludere, sul secondo ha fatto tutto Bobby (Beretta, ndr) e io mi sono fatto trovare pronto su quella palla rimasta lì". A "Papi" Sall la rete mancava da dicembre. "Sono contento per la prova di squadra, ma un po’ rammaricato perché potevo fare molto meglio, servire anche qualche altro assist e nel finale segnare anche il 5-1".

d.s.