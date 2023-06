Grande successo per la 19esima edizione della 'Pro-Am Città di Modena' al Modena Golf & Country Club

Grande successo per la 19esima edizione della ’Pro-Am Città di Modena’ che ha portato al Modena Golf & Country Club il meglio del golf nazionale e internazionale. Sul green di Colombaro si sono sfidati oltre 40 team formati da un professionista e tre amateur per il montepremi da 12.200 euro. Nella classifica dei singoli ’pro’ il successo è andato pari merito a Federico Elli, Lorenzo Gagli, Emanuele Lattanzi e Michele Ortolani con 70 colpi. Nella classifica a squadre successo per il team di Emanuele Bolognesi con gli amateur Guia Bertuzzi, Enrico Berlingieri e Silvia Salamone. "Siamo soddisfatti – spiega il vice presidente Nedo Brogi – per i complimenti per il nostro green".