Grandi atleti e inclusione: è ’Sportivamente’

Comincia il conto alla rovescia in vista della settima edizione del Festival SportivaMente, l’evento che unisce, attraverso incontri, tornei e talk, sport e solidarietà. Il via martedì 28 novembre alle 10 ala Tenda di viale Monte Kosika a Modena con Giulia Ghiretti, nuotatrice ed ex ginnasta, campionessa mondiale nei 100m Rana SB4 e Alessandro Iori, telecronista di Dazn e conduttore di Trc che la intervisterà di fronte ad una platea di studenti del ‘Barozzi’ partecipanti al progetto "Fuoriclasse". Mercoledi il Festival si sposta a Sassuolo, con la Yellow Run Special Edition, corsacamminata non competitiva ed inclusiva di 5 chilometri con partenza dal Palapaganelli cui parteciperanno anche gli studenti aderenti al progetto "Fuori dal campo il razzismo e le discriminazioni". Sempre a Sassuolo, venerdi 1 dicembre, il Volta accoglie Oumar Daffe, responsabile dell’ufficio antirazzismo della Lega serie A intervistato da Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, e sabato 2, al Baggi, Elisa Caprari sarà protagonista di "Pluriabilità. Oltre i limiti a passo di danza", incontro dedicato agli studenti con disabilità cognitive. Nel pomeriggio di sabato ‘Sportivamente’ è a Formigine, presso il Bowling Club di via Giardini, dove è in programma "Strike! Il bowling ci mette in pista", primo Torneo di Bowling dedicato a ragazzi e ragazze speciali. La kermesse si chiude domenica 3 dicembre alle 10 a Sassuolo, presso la sala "Falcone e Borsellino" del parco Albero d’Oro con l’incontro "Sportabilmente. Istruttori in gioco per uno sport inclusivo" dedicato ad allenatori e dirigenti di società sportive dilettantistiche affiliate al comitato modenese del Csi.