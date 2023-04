"Grazie ragazzi, avete dato tutti di più"

Delusione e fierezza, volti tutto sommato distesi nonostante la batosta subita in termini di risultato finale, non certo di impegno e atteggiamento mostrato in campo. Alberto Casadei, direttore sportivo alla sua prima esperienza nel ruolo, non nasconde il rammarico per come si sono conclusi i play off scudetto, ma lo mette abbondantemente dietro a tutto ciò che la Valsa Group Modena è riuscita a fare in stagione: "Non ho parlato tante volte alla squadra – attacca Casadei –. Sicuramente l’ho fatto a inizio stagione parlando di obiettivi. Non di obiettivi sportivi, ma di stile: volevamo pensare soprattutto al nostro ‘come’, più che al ‘che cosa’. Come affrontare le difficoltà, come vivere insieme, come essere, come creare una nostra nuova identità. E ho proprio chiesto un qualcosa che poi hanno dimostrato di avere già tutti: dare un di più, perché sarebbe stato un percorso in salita, nuovo per tanti e difficile per chi era abituato ad altri contesti, ad altri livelli. Questo ‘di più’ io l’ho sempre visto, anche in gara 5 con Piacenza finché abbiamo avuto le energie da mettere in campo".

Una gara 5 vissuta sulle montagne russe: "Esco come tutti con l’amaro in bocca, perché un passo grande lo avevamo fatto e mancava solo un piccolo passettino. Però non posso avere recriminazioni con questi ragazzi, sono stati fantastici in campo e fuori dal campo. A nome della società poi voglio trasmettere anche al pubblico di Modena un enorme grazie".

Su come proseguirà la stagione, c’è ancora un’incognita, relativa soprattutto alle motivazioni per il Play Off che qualifica alla terza coppa europea: "Ci sarà Perugia nel nostro gironcino per la Challenge Cup, faccio fatica però a immaginare come sarà. Forse avere un’avversaria come la Sir Safety è ancora più stimolante". Alcuni giocatori rimarranno, proseguiranno nel percorso già tracciato, altri se ne andranno e forse saluteranno per l’ultima volta il PalaPanini, Earvin Ngapeth e Salvatore Rossini su tutti. Ecco allora le parole rivolte a loro di Casadei: "Volevamo lasciare il miglior ricordo possibile, per tutti, per chi era alla prima esperienza e per chi il prossimo anno non ci sarà. Non so se è stato tutto perfetto, ma mi auguro che questa stagione rimanga nel cuore di tutti perché noi come società ce lo abbiamo messo".

Alessandro Trebbi