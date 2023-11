Gregario fedele di Meo Venturelli. Un premio per Nunzio Pellicciari

A Puianello di Quattro Castella (Re) dopo la sosta per la pandemia, è stato assegnato il "Premio l’Impresa", riconoscimento ideato dal periodico mensile Ciclismo Illustrato diretto da Bruno Sueri. Il premio, giunto alla 6^ edizione, è stato assegnato quest’anno al maranellese Nunzio Pellicciari, premiato assieme al parmense Ercole Gualazzini, vincitore di tappa dei tre più importanti Giri. Pellicciari, classe ‘35, tra i migliori dilettanti quando vestiva la casacca della Montalese, da professionista non ha mai assaporato la gioia della vittoria, essendosi dedicato al lavoro di gregariato al suo capitano Romeo Venturelli, maglia rosa nel ‘60 nella tappa di Sorrento. La motivazione del premio d’Impresa è stata appunto per la sua dedizione a Venturelli in quel Giro d’Italia, per aver aiutato il campione pavullese fino al momento del ritiro: per il forte ritardo accumulato terminò fuori tempo massimo, ma fu riammesso dalla giuria per il nobile gesto. Nelle edizioni passate a Puianello sono sati premiati gli iridati Adorni, Baldini, Masino Basso, Gimondi e Moser e in quelle edizioni furono premiati altri due modenesi: il carpigiano Ermanno Benetti ed un altro maranellese, Giovanni Verucchi. Per l’occasione, Pellicciari era in compagnia della moglie Camilla con la quale nella chiesa di Colombaro il 13 novembre hanno festeggiato il 60° di matrimonio.

Elio Giusti