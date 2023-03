"Grigiorossi in forma Difficile affrontarli"

"Mi aspetto una partita simile a quella che abbiamo giocato a Lecce: dovremo essere bravi a proporci ma anche ad accettare le difficoltà che la gara ci proporrà". Non si fida della Cremonese, il tecnico neroverde Alessio Dionisi. "Combattono, sono ben vivi e hanno il morale che deriva loro dagli ultimi buoni risultati. E’ il momento peggiore per affrontarli", dice Dionisi, che tuttavia aggiunge "ma anche loro ci incontrano in un buon momento". Per il Sassuolo si tratterà, fa capire l’allenatore toscano, "di stare dentro la partita da subito, e di fare emergere le nostre ambizioni". Già: le ha tenute a lungo nascoste dietro risultati non all’altezza, il Sassuolo, ma adesso che si è ritrovato, nelle prestazioni come nei risultati, occorre cercare quella continuità a lungo mancata ai neroverdi. "Vogliamo portare a casa un altro risultato importante, mettendo in campo da una parte le nostre qualità, dall’altra l’attenzione richiesta da un avversario che ha cambiato identità e guida tecnica, ma non ha mai mollato e sta dimostrando di volersi giocare tutto alla ricerca della salvezza: noi, da parte nostra, abbiamo fatto molto bene a Lecce vincendo una partita tanto importante quanto difficile e mi aspetto, contro i grigiorossi, una conferma in questo senso". Quanto all’undici, Dionisi glissa, ma fa capire come diventi complicato ‘muovere’ assetti che stanno dando risultati importanti, quindi tato vale aspettarsi modifiche minime.

s.f.