Gruppo al completo per mister Dionisi

SASSUOLO

Come una settimana fa, prima della trasferta del Bentegodi, gruppo al completo per il Sassuolo. E come una settimana fa ampie possibilità di scelta per Alessio Dionisi che a Verona premiò Harroui ed Erlic e valuta le diverse opzioni che gli offrono difesa e centrocampo. Detto infatti che appare improbabile il tecnico toscano metta mano al tridente ‘titolare’, è tra mediana e pacchetto difensivo che sono attese almeno un paio di rotazioni. Obiang insidia infatti Maxime Lopez non meno di quanto la buona prova di Harroui contro gli scaligeri ne suggerisca nuovo sorpasso nei confronti di Matheus Henrique. Le rotazioni in difesa, ammesso che ci siano, dipenderanno esclusivamente dal momento di forma di chi ne sarà – eventualmente – coinvolto. A destra Zortea ‘sbuffa’ alle spalle di Toljan, al centro Ferrari, Erlic e Tressoldi per due maglie.