"Gruppo azzurro giovane e forte. Farà tante finali con la Polonia"

Leader carismatico dentro e fuori dal campo in questo primo mese di preparazione, nel raccontare l’avvicinamento lento all’esordio stagionale Osmany Juantorena traccia il suo ritratto della formazione azzurra che, partendo dal suo lascito, ha vinto un nuovo argento europeo dopo l’oro di due anni fa: "Quello dell’Italia è un gruppo bello, giovane e forte, credo che si giocheranno tante finali con la Polonia di qui ai prossimi anni. Glielo auguro, perché hanno dimostrato sul campo di meritarselo". Juantorena poi sposta la sua attenzione sulla squadra, e per prima cosa pennella un veloce ritratto dell’opposto, il giocatore meno conosciuto della rosa: "Sapozhkov? È un gigante buono, un ragazzo disponibile che ha tanto da dare e anche molte cose in cui migliorare. Sono sicuro che se saprà ascoltare i consigli che gli daremo diventerà davvero molto forte". Sulla voglia di emergere della rosa in generale, nessun dubbio: "Il gruppo è composto da ragazzi bravi, con tanta voglia di fare. Per adesso stiamo giocando bene e ci stiamo trovando bene (il riferimento è anche all’amichevole vinta sabato con Reggio, ndr) ma dovremo farci trovare pronti il 22 ottobre". Infine l’italo-cubano si sofferma sulla preparazione lunga, col traguardo del primo match lontano ancora più di un mese. Un peccato, dato che Juantorena è in una forma atletica davvero invidiabile, forse da anni non stava così bene: "Sì è lunga, lo sappiamo. Per chi non è in Nazionale c’è da pedalare, allenarsi senza partite, ma è giusto così. Alla fine dei conti manca un mese per me e per tutti, quindi bisogna approfittarne per lavorare al massimo e poi provare a raccogliere i frutti appena ce ne sarà l’occasione".

a.t.