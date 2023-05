"Guardo al bicchiere mezzo pieno"

Per Matteo Contini va guardato comunque il lato positivo del terzo posto raggiunto. "Io vedo il bicchiere mezzo pieno – spiega a fine gara - siamo arrivati terzi ed è un grande traguardo per come eravamo messi un mese e mezzo fa. Qui a Corticella delle prime non ha vinto nessuno, abbiamo affrontato una squadra che palleggia, gioca e ha idee, peccato che abbiamo regalato il primo gol, ma ora dobbiamo resettare per la semifinale". Il Carpi non ha sfruttato un’ora in superiorità. "Abbiamo avuto poche idee - prosegue il tecnico – e fatto poca circolazione della palla. Potevamo fare meglio dopo il loro rosso, ma abbiamo giocatori che hanno tirato la carretta in questi mesi e in tanti hanno giocato sottotono. La semifinale col Real Forte? Nel ritorno si sono dimostrati una squadra che gioca, con giocatori forti e di grande fisicità davanti, ma vogliamo tenere vivo il un sogno della finale. Sall? Da 3 settimane si porta la pubalgia dietro e ha sentito qualcosa, anche Boccaccini si allena con un problema al tendine".