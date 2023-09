Guidetti, mister Olimpiade. Stacca il pass per Parigi ’24

Pronostico mantenuto, per Giovanni Guidetti, ma come tutti gli sportivi sanno, mantenere i pronostici è forse l’impresa più difficile. La sua Serbia femminile, dopo l’argento agli Europei, è riuscita a staccare il pass per la qualificazione a Parigi 2024. E dire che le serbe avevano preso paura dopo l’inattesa sconfitta contro la Repubblica Dominicana (qualificate anche le centro-americane), per poi rifarsi sabato grazie alla vittoria sull’Olanda e al pass ottenuto per i cinque cerchi in un girone nel quale proprio le orange e la Cina sono le grandi deluse ed escluse dalla qualificazione. La Serbia non ha perso altre partite nel torneo giocato a Ningbo, Cina appunto, lasciando per strada oltre ai tre parziali con la Dominicana un solo altro set alla Repubblica Ceca (3-1), vincendo poi 3-0 con Messico, Ucraina, Canada, Olanda appunto, mentre il match di ieri sera con la Cina è stato passerella per le europee e saluto ai tifosi per le asiatiche. Per Giovanni Guidetti sarà la quarta Olimpiade personale, dopo quella di Sydney 2000 con l’Italia, inserito nello staff di Angiolino Frigoni, quella di Rio 2016 con l’Olanda che si fermò a un passo dalle medaglie, quarta dopo un percorso sorprendente, e infine quella di Tokyo 2021 con la Turchia che gettò alle ortiche la grande occasione di arrivare in semifinale perdendo i quarti dalla Corea del Sud di Lavarini. Avrà un’altra occasione il tecnico di Modena, con una squadra che può puntare al podio senza mezzi termini così come la Turchia di Santarelli.

RINALDI E SANGUINETTI. È ormai agli sgoccioli la preparazione al torneo di Rio per i due giovani modenesi, che dopo qualche giorno di vacanza post Europeo avevano ripreso il lavoro a Cavalese in vista del torneo che si svolgerà in Brasile e che inizierà tra cinque giorni, il 30 settembre, con la sfida alla Repubblica Ceca. Da venerdì si erano aggiunto al gruppo Cortesia e Gardini, ma non dovrebbero esserci novità nelle convocazioni di De Giorgi, coi due gialloblù senza problemi nella lista dei quattordici.

BRUNO SENZA LEAL. Il Brasile che sarà padrone di casa del torneo che qualifica a Parigi 2024 affronterà il girone senza Yaoandy Leal, che ha già raggiunto Piacenza per iniziare la preparazione in vista della SuperLega. Una tegola tecnica per i verdeoro, che assieme all’Italia sono favoriti del girone A nel quale ci sono anche Ucraina, Repubblica Ceca, Qatar, Germania e le due insidie maggiori per la qualificazione ai Giochi, Cuba e Iran.

BREHME A RIO. La Germania di Brehme invece è già in Sudamerica, raggiunta con un volo Lufthansa nella notte tra sabato e domenica. Non sarà semplice per i teutonici ritagliarsi un ruolo nel torneo.

Alessandro Trebbi