Guidetti re delle Eolie

Il Giro a tappe delle isole Eolie, gara Fidal Bronze, giunto all’edizione numero 21, ha sempre visto fra i suoi protagonisti gli atleti modenesi, innamorati oltre che della corsa della bellezza dell’arcipelago delle sette isole sorelle. Il circuito prevede cinque tappe a Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli, l’ultima delle isole ad essere stata inserita nel giro; l’altra novità, rispetto al passato, è stato l’accorciamento del "tappone" di Salina, bellissimo ma molto impegnativo per i dislivelli ed il caldo. Luigi Guidetti, Laura Ricci, Salvatore Franzese (tutti modenesi e tesserati per società reggiane) sono fra quanti hanno iscritto più volte il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione. In particolare Luigi Guidetti – decisamente il più assiduo partecipante del giro - ha conquistato dal 2000 ben 33 vittorie di tappa. Anche quest’anno i nostri colori si son fatti notare, grazie alla prima vittoria al Giro di Mattia Guidetti, figlio di Luigi, anch’egli tesserato per la Rubierese Corradini ed erede di una tradizione familiare; il primo "runner" in famiglia, tuttora in attività, è infatti Luciano, papà di Luigi e nonno di Mattia.

Nella top ten maschile finale troviamo oltre a Mattia altri modenesi: Luigi Guidetti (terzo), Fausto Barbieri (quarto), Antonio Botte (Modena Runners Club, sesto). Fra le donne vince Valerie Woodland (Pod.Messina); Roberta Lodesani è la prima modenese (terza), oltre ad essere moglie di Luigi e madre di Mattia; bene anche la frignanese Barbara Giovannelli (Modena Runners Club), decima. Ed a proposito di Modena Runners Club, domenica a san Donnino la società modenese organizza un 10.000 Fidal ultracompetitivo che vedrà partecipanti da tutta la regione.

Giuliano Macchitelli