Guiebre ballottaggio con Cotali Tante richieste per Silvestri

Inizia oggi la settimana di lavoro, la vera settimana di lavoro, verso l‘esordio in serie B di sabato sera al "Braglia" contro l‘Ascoli. I canarini si ritroveranno allo Zelocchi, domani mattina il club ha scelto di aprire la seduta del mattino (alle ore 10) a pubblico e media, una sorta di primo abbraccio che sia anche di buon auspicio a pochi giorni dal via. Dopo il test di Veronello, Bianco deve ora sciogliere le riserve sull‘undici titolare, nonostante qualche indicazione sia ormai evidente. Zaro e Pergreffi fanno coppia fissa, Gerli è intoccabile, Palumbo ha bisogno di giocare ed inserirsi, Tremolada è un punto fermo. I dubbi di cui parliamo riguardano in particolare l‘out di sinistra e l‘attacco. Inutile girarci troppo intorno, Guiebre sta progressivamente convincendo tutti e ci sarà un forte ballottaggio con Cotali.

In attacco ci sono 4 uomini per 2 maglie e sarà opportuno analizzare le attuali condizioni fisiche di tutti. Manconi potrebbe essere l‘attaccante di riferimento intorno al quale girerà la scelta del compagno di reparto, Falcinelli parte un pelo avanti Strizzolo e Bonfanti. Sempre aperto, infine, il mercato in uscita. C‘è la situazione di Silvestri a tenere banco, il difensore andrà in scadenza al 30 giugno 2024 e sta ricevendo chiamate da Catania e potrebbero arrivarne anche da Trieste, su mandato di Tesser.

Il Modena si guarderà intorno nel caso in cui dovesse rinunciare a Silvestri. La serie C è anche su Armellino, in particolare Vicenza e Padova. Da capire se il centrocampista rescinderà coi canarini, in stile Renzetti. Il Lecco, in pole position qualche settimana fa, sembra ora essere stato superato nella corsa.

Nel frattempo, la Lega ha ufficializzato l’orario di Modena-Pisa del prossimo 2 settembre: si gioca alle ore 18:30

a.t.