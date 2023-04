Guiebre e Bozhanaj, il futuro sarà qui

Il futuro è qui. Almeno a giudicare da quanto i ragazzi in prestito stanno proponendo sia in queste ultime giornate che nel corso di tutto il campionato di Lega Pro disputato. Emergono, in particolare, le prestazione di Abdoul Guiebre e Kelis Bozhanaj (nella foto), protagonisti assoluti di Reggiana e Carrarese. Sulla promozione dei granata in serie B c’è, eccome, la firma dell’esterno mancino che Davide Vaira aveva individuato come erede di Paulo Azzi in estate, prima di optare per il prestito secco annuale una volta assodata la permanenza in gialloblù del brasiliano. Nel ruolo di ala, nel centrocampo a cinque di Aimo Diana, Guiebre ha spesso mostrato un importante strapotere fisico e una gamba invidiabile, magari più intento ad offendere che non a difendere ma i 25 anni consentono ancora evidenti margini di crescita nei quali il Modena spera per la prossima stagione. E sarà la sua prima in serie B, dopo averla conquistata sul campo con i cugini reggiani. A Olbia, una delle due reti decisive è stata messa a segno proprio dal ragazzo del Burkina Faso. Ma da luglio tornerà a vestire la maglia del Modena e comporrà, con ogni probabilità, la coppia di terzini con Ponsi. Un giusto investimento sembra pure quello per Bozhanaj. Se lo sta godendo la Carrarese, ora quarta in classifica ad una giornata dal termine della C e dunque in ottima posizione per i playoff. I toscani hanno valorizzato nel miglior modo possibile le qualità dell’albanese di 22 anni, con 32 presenze, 5 reti e 3 assist, la continuità è sempre la strada giusta da perseguire quando si tratta di ragazzi. Centrocampista dalle buone doti tecniche, ama lo spunto in fase offensiva e con il salto di categoria che lo vedrà protagonista nella prossima stagione non potrà che affinare queste doti. Il Modena si strofina mani e occhi, pur pensando che da questa estate potrà recuperare finalmente Battistella, un altro talentino che la Carrarese aveva cresciuto lo scorso anno prima di cederlo al Modena. Guiebre, Bozhanaj e Battistella. Senza dimenticare Giovannini, Ponsi e, chissà, Bonfanti ma su quest’ultimo è inevitabile si tornerà a parlare di mercato da giugno in avanti visti i tanti interessamenti di gennaio.

Reggina penalizzata Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Reggina con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare in questa stagione per irregolarità economiche. Il club calabrese scivola al settimo posto a 46 punti, 3 più del Modena.

Alessandro Troncone