Guiebre e Tremolada incontrano i tifosi

C’è un bell’appuntamento in settimana per i tifosi canarini. Mercoledì, dalle 17 alle 19, la società aprirà le porte della sala hospitality Kerakoll dello stadio Braglia (ingresso dalla porta 9) per un incontro speciale due giocatori canarini. Luca Tremolada e Abdoul Guiebre saranno a disposizione dei sostenitori per autografi e foto in quello che sarà il primo di una serie di appuntamenti in programma nell’arco della stagione. L’iniziativa prende il nome di "Incontri Gialloblù" e sarà momento per avvicinare ancor di più il calore dell’ambiente alla squadra di Paolo Bianco che da oggi riprende i lavori allo Zelocchi.