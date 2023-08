Guiebre pronto per giocare titolare E a settembre andrà in nazionale

Se l’attesa aumenta il desiderio, il primo abbraccio dei 300 tifosi presenti all’allenamento a porte aperte dello Zelocchi è già sintomo piuttosto evidente della voglia di vedere all’opera il nuovo Modena di Paolo Bianco. Che, nella seduta di ieri, ha continuato a consolidare le idee di gioco basate sul 4-3-1-2 (che in attacco prevede il trequartista a ridosso delle due punte) nelle quali emergono alcuni spunti di cui vi abbiamo raccontato in questi giorni. Anzitutto, la buonissima condizione del terzino di fascia Guiebre, inserito nel sistema difensivo con Pergreffi, Zaro e Oukhadda. Il terzino vola sulle ali dell’entusiasmo, rafforzato dalla bella notizia in arrivo dal Burkina Faso: sarà convocato dalla sua nazionale per gli impegni di settembre contro l’Eswatini (8 settembre), valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2024 e contro il Marocco (il 12 settembre) in partita amichevole. Pochi dubbi, dunque, nel pacchetto arretrato, almeno da quanto si è visto nelle sedute d’allenamento. Sta convincendo a centrocampo anche Gargiulo, provato con Gerli e, a rotazione, con Palumbo e Magnino. Probabile ci sia un ballottaggio con Duca per la gara di sabato sera. Davanti, Tremolada supporterà Manconi e uno tra Bonfanti e Falcinelli con quest’ultimo in leggero vantaggio rispetto ai compagni. Applausi per Abiuso, autore di alcune pregevoli reti nelle esercitazioni offensive e di una marcatura nella partitella finale: il ragazzo si candida ad essere vero e prorpio jolly con licenza di insidiare, seriamente, i titolarissimi d’attacco. Presente allo Zelocchi anche il direttore sportivo Davide Vaira impegnato, forse, a capire come evolverà la situazione di Silvestri, non impiegato nella partitella.

Alessandro Troncone