"Hanno i cambi per ribaltare le partite"

L’analisi post partita di Andrea Giani (in foto) parte da quella prima ora di gioco nella quale non sembravano esserci grandi differenze tra Valsa Group e Sir Safety Perugia: "Perugia dopo un mese e mezzo ha perso il primo set con noi. Sappiamo che hanno i cambi per ribaltare le partite. Noi per un’ora abbiamo avuto un buon ritmo e una buona qualità di gioco, perso il secondo set invece non abbiamo più ritrovato quella capacità di star dentro al match anche con le difficoltà tecniche che ci presentava. La Sir mette molta pressione, bisogna saper riconoscere la loro bravura e sfruttare le poche situazioni che capitano e ti danno una possibilità. Nel quarto set ci eravamo rimessi lì, punto a punto, ma non ci abbiamo creduto fino in fondo e un po’ mi dispiace. Però da certe partite si impara. So che non è facile in match del genere, ma soprattutto i giovani devono imparare da queste esperienza. Perugia può svoltare le partite coi cambi, noi no e sappiamo che è la partita che ci insegna a come risalire la china. Abbiamo comunque fatto molto meglio dell’andata, volevamo proprio vedere dove eravamo rispetto a quel 3-0 subito in Umbria". Giani non ha soluzioni per cambiare le partite? "Ci mancano sugli schiacciatori, altrove le abbiamo. La nostra squadra però è così, dobbiamo accettare le difficoltà". Sul terzo posto come obiettivo, Giani è chiaro: "L’unico ragionamento possibile, per noi, è quello di pensare a partita dopo partita. Il girone di ritorno sarà simile a quello di andata, con una classifica molto corta e partite decisive su ogni campo". Infine attenzione sul ritorno dei play off di Coppa Cev contro il Luneburg: "Mercoledì è molto importante, c’è un grado di tensione diverso perché sarà un match da dentro o fuori, chiaramente il PalaPanini se sarà simile a domenica ci aiuterà, è capace di intimorire i giocatori avversari. Dobbiamo vincere perché ci teniamo moltissimo, dovrà essere la nostra partita".

Alessandro Trebbi