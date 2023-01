Harakiri Carpi, primo ko per Contini

carpi

2

sammaurese

3

CARPI (3-4-1-2): Ferretti; Cestaro (1’st Calanca), Boccaccini, Varoli (1’st Olivieri); Sabattini, Yabre, Bouhali (33’st Mollicone), Dominici; Beretta; Arrondini (24’st Stanco), Castelli (24’st Cicarevic). A disp. Kivila, Laamane, Romani, Boadi. All. Contini.

SAMMAURESE (4-3-3): Piretro; Masini, Benedetti, Maggioli, Grbic; Scarponi, Gaiola, Vallocchia (28’st Grassi); Cremonini (1’st Bonandi, 24’st Berardi), Merlonghi, Barbatosta (38’st Maltoni). A disp. Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Sami, Tamai. All. Di Leo (Martini squalificato).

Arbitro: Amadei di Terni

Reti: 1’ e 27’ Barbatosta, 15’ Benedetti, 41’ Castelli, 17’st Beretta

Note: spettatori 400. Espulso al 41’st mister Di Leo. Ammoniti Varoli, Gaiola, Barbatosta, mister Di Leo, Benedetti, Grbic. Angoli 1-6. Recupero 2’pt e 4’st

di Davide Setti

CARPI

In gergo clinico si chiama ’suicidio assistito’. Nel calcio sono semplicemente scelte incomprensibili che costano la sconfitta. Il Carpi si è consegnato inerme alla Sammaurese, subendo la prima sconfitta dell’era Contini che dopo le 2 vittorie iniziali ha preso una brutta piega (2 punti in 3 gare e 8 reti incassate). I romagnoli, che non vincevano da 7 gare (solo 2 acuti negli ultimi 12 turni prima di eri), hanno trovato strada spianata nell’inedito 3-4-1-2 scelto da Contini, con la difesa a tre (provata in appena 48 ore dopo Prato) che è andata da subito in tilt e la Sammaurese che nella prima mezz’ora oltre ai 3 gol segnati ne avrebbe potuti trovare altrettanti.

Al 2004 Barbatosta sono bastati 44 secondi per sfruttare l’errore del debuttante Cestaro per l’1-0. Il bis è arrivato da corner con l’uscita a vuoto di Ferretti, il salvataggio di Varoli sulla linea e il comodo tap in di Benedetti. Poco dopo ancora Barbatosta si è bevuto Cestaro infilando Ferretti sul primo palo. Solo quando la Sammaurese ha tolto il piede dal gas e Contini è passato al 4-4-2 il Carpi (primo tiro in porta al 35’…) ha accorciato con la splendida punizione di Castelli. Con un tempo di ritardo, il tecnico biancorosso a inizio ripresa è passato al 4-3-3 inserendo Calanca (due panchine di fila per il capitano) e Olivieri, ma ancora Scarponi e Vallocchia hanno sfiorato il 4-1.

Poi, quando dalla panchina era stato deciso il suo cambio, Beretta ha firmato il 2-3 con una bordata da fuori e così Contini – altra scelta incomprensibile – ha tolto Castelli (l’unico capace di impegnare Piretro) lasciando tre mediani contro una Sammaurese che ormai non ripartiva più. Nel finale, dopo due occasioni per Beretta, era arrivato anche il 3-3, con Stanco di testa sul cross di Dominici, annullato però per un offside molto dubbio, ultimo rimpianto di una sconfitta che lascia il Carpi quarto, ma con le idee annebbiate e un campionato sempre più deludente.